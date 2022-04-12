В Белгородской области разрешили перевести школьников на дистанционное обучение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Белгородской области родители по желанию могут перевести своих детей на дистанционный формат обучения. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков заявил во время трансляции на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Каждый родитель, если считаете, что есть необходимость, вы принимаете индивидуальное решение и переводите детей на дистанционное обучение. Там, где мы видим, что есть угроза безопасности, мы переводим всю школу", – сказал он.

По его словам, несколько школ решением властей уже переведены на удаленку. Речь об образовательных учреждениях, расположенных вблизи границы с Украиной. Гладков также отметил, что поручил муниципалитетам повторно донести до родителей информацию о возможности обучения детей из дома.

Накануне в Белгородской области ввели повышенный уровень террористической опасности. Предупреждение будет действовать до 25 апреля.

В этот период местным жителям рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, иметь при себе удостоверяющие личность документы, обращать внимание на незнакомых людей и автомобили, а также обсудить с семьями план действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

