Экс-президент Российской академии образования Никандров скончался на 88-м году жизни

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Бывший президент Российской академии образования (РАО) Николай Никандров скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщила пресс-служба академии.

Он известен как автор множества работ в области сравнительной педагогики, методологии педагогики, дидактики высшей педагогической школы.



Никандров родился в 1936 году в Ленинграде, где в 1959 году окончил филфак ЛГУ. Свою педагогическую деятельность начал в качестве учителя французского языка в одной из школ Ленинграда. С августа 1961 года преподавал иностранные языки в ряде институтов Ленинграда.

С 1990 года он стал членом советской академии педагогических наук, а с 1992 по 1997 год был вице-президентом РАО. До 2013 года был президентом академии.

