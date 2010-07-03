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Общество

15:43

Васильева объяснила нежелание молодых педагогов работать в школах

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Молодые преподаватели не хотят идти работать в школы из-за недостатка знаний о детях. Такое мнение выразила министр просвещения Ольга Васильева на совещании руководителей организации дополнительного профессионального педагогического образования субъектов РФ.

"В разговоре с ними я пришла к главной мысли – они боятся этих детей, боятся заходить в эту школу, встречаться с этим классом. Возникает вопрос – наверное нужно что-то переделать, что-то в образовании педагогов должно быть расширено и углублено, но не в ущерб всему остальному", – приводит слова Васильевой Агентство "Москва".

По ее словам, на данный момент молодые учителя составляют меньше 6% от всех работающих в школе.

"Чтобы сейчас мы с вами ни говорили, у нас только 5,9% от всех работающих в школе, это 1 миллион 354 тысячи человек моложе 29 лет. И до 2029 года эта цифра не изменится", – подчеркнула Васильева.

Ранее Васильева сообщала, что в российских школах появятся две новые должности. Речь идет о старших и ведущих учителях. По ее словам, старшие учителя займутся координацией работы других преподавателей, а также методическим сопровождением и разработкой "индивидуальных образовательных траекторий". Занять эту должность смогут только те педагоги, чей опыт работы превышает пять лет. Кроме того, им нужно будет получить первую или высшую квалификационную категорию.

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