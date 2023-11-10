Будущие повара из московских колледжей пройдут практику в ресторанном доме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 500 студентов поварских и кондитерских специальностей из четырех столичных колледжей пройдут практику на предприятиях одного из московских ресторанных домов под руководством опытных наставников. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в этом году подход к среднему профессиональному образованию был трансформирован. Теперь более 70% учебного процесса отводится практическим занятиям.

Студенты могут применить знания в реальных условиях, развивать и улучшать свои профессиональные навыки при помощи сотрудничества с крупнейшими работодателями города, считает она. Компании могут участвовать в процессе учебы и вносить свой вклад в формирование будущих специалистов.

"Партнерство с опытными профессионалами ресторанной индустрии дает учащимся ценный опыт, который помогает им стать мастерами своего дела", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.

Она добавила, что предприятие предлагает разнообразные пути развития карьеры и возможность работать во флагманских ресторанах. Во время практики студенты учатся организации рабочего процесса, работе в команде, соблюдению стандартов обслуживания. Наставники помогают развивать умение работать в условиях высокой нагрузки, кулинарные техники и творческий подход к приготовлению блюд.

В сегодняшних реалиях сотрудничество с колледжами "жизненно необходимо и взаимовыгодно", заявила директор по персоналу ресторанного дома Вера Макова. По ее мнению, студенты будут востребованы по окончании обучения, потому что они получат не только теоретические знания, но и практическую подготовку.

Добавляется, что после практики ученик быстрее адаптируется к условиям работодателя, это существенно сокращает финансовые и временные затраты на его вхождение в профессию.

На сайте уточнили, что студенты освоят стандарты кондитерского искусства на учебно-производственном участке Первого московского образовательного комплекса. В проекте участвуют студенты Первого московского образовательного комплекса, пищевого колледжа № 33, Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно", Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина.

Помимо этого, стажировки предусмотрены для педагогов учебных заведений.

В октябре студенты московских колледжей приняли участие в "Празднике вкуса", в рамках которого повара известных ресторанов и кафе провели кулинарные мастер-классы. Масштабное мероприятие посетили 500 студентов.

Также сообщалось, что народному творчеству обучают в 112 школах и колледжах искусств города. Дети осваивают три направления: "Народные инструменты", "Музыкальный фольклор" и "Сольное народное пение". Одновременно они знакомятся с культурным наследием страны – сказками, играми, былинами, пословицами, а также узнают о традиционных ремеслах.

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