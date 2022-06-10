Учащимся гимназии имени Е. М. Примакова рассказали о новых способах переработки нефти

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Московский нефтеперерабатывающий завод организовал учебный практикум для учеников старших классов гимназии имени Е. М. Примакова. Воспитанникам рассказали о проектах в сфере экологической модернизации и новых способах переработки нефти.

В рамках проекта, организованного по инициативе Минэнерго России, участники получили возможность VR-путешествия по предприятию. Используя эту технологию, они посетили производственную площадку современного комплекса переработки нефти "Евро+". Уточняется, что данный комплекс смог прийти на смену сразу пяти установкам прошлого.

Также эксперты познакомили школьников с новыми природоохранными сервисами комплекса "Биосфера", который очищает воду почти до 100%. Отмечается, что благодаря новым технологиям стало возможно переходить на практически замкнутый цикл водопотребления.

По словам директора департамента нефтегазового комплекса министерства энергетики Антона Рубцова, МНПЗ является одной из лучших площадок для проведения таких практикумов в городе.

"Школьники смогли воочию убедиться, как функционирует завод и что это безопасно для экологии. Показать ответственность бизнеса, качественное управление и особенности технологического развития нефтепереработки важно не только в образовательных целях, но и для развития отрасли", – отметил Рубцов.

Замгендиректора предприятия по персоналу Наталья Кайзер, в свою очередь, заявила, что МНПЗ активно ведет сотрудничество с различными столичными образовательными учреждениями и именно поэтому завод стал крепкой образовательной платформой для многих будущих экспертов.

"Для этого Московский НПЗ совместно с РГУ нефти и газа реализует программу целевого набора, предлагает производственную практику, проводит практикумы и тренинги для школьников", – рассказала Кайзер.

Ранее онлайн-системы экомониторинга вошли в список успешно реализованных столичных проектов. Так, среди них – создание высокоточной онлайн-системы экологического мониторинга, модернизация промышленности и внедрение электробусов, а также современные умные решения в сфере интеллектуальной системы управления транспортными потоками.

Также речь идет и о таких проектах, как использование вакуумных машин уборки территорий города и применение информации дистанционного зондирования.