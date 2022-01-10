Врач назвал участившуюся проблему школьников из-за дистанционного обучения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В период пандемии COVID-19 детей с мышечными болями в спине стало больше, что связано с меньшей активностью ребенка во время удаленного обучения, сообщил РИА Новости руководитель отделения патологии позвоночника Центрального института травматологии и ортопедии имени Приорова, доктор медицинских наук, профессор Сергей Колесов.

"Больше стало детей с мышечными болями в спине, потому что дети сидят, мышцы не развиваются, это ведет к появлению мышечного дисбаланса", – отметил эксперт.

Чтобы избежать подобных проблем со здоровьем, врач рекомендовал выполнять базовый комплекс физических упражнений, среди которых отжимания, приседания, наклоны и подтягивания.

Также, по мнению специалиста, положительно сказываются на здоровье занятия спортом. Так, для осанки полезны волейбол, баскетбол, лыжи, плавание и коньки.

Колесов подчеркнул, что в целом на сегодняшний день почти нет людей, у которых отсутствуют проблемы с осанкой, но если проблема не сильно выражена, то исправить ее можно с помощью гимнастики. Если наблюдается яркое искривление позвоночника, то это уже требует лечения, уточнил врач.

Он отметил, что обычно проблемы с осанкой являются наследственными, часто это начинает проявляться в период роста, поэтому необходимо вовремя обращаться к специалисту.

Понять, что у ребенка начинаются какие-то проблемы со спиной, родители могут самостоятельно. Так, признаками являются асимметрия, неодинаковая высота плеч, наклон головы и изменение грудной клетки.

Ранее врач-травматолог Химкинской областной больницы Марк Иванов рассказал о синдроме "компьютерной шеи". Его связывают с активным использованием гаджетов. При этом специалисты отмечают, что заболевание может возникнуть и у тех, кто читает бумажные книги, рисует или вышивает крестиком, не следя за осанкой.