Студенческая неделя "Моспром studweek" пройдет в столице 11–18 декабря

12:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Студенческая неделя "Моспром studweek" пройдет в столице с 11 по 18 декабря. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В рамках мероприятия свыше 20 предприятий по производству микроэлектроники, оптики, ювелирных, кондитерских и колбасных изделий проведут более 50 экскурсий. Также состоится хакатон по решению реальных кейсов от столичных заводов.
"Такие мероприятия, как студенческая неделя "Моспром studweek", – хорошая возможность для студентов не только определиться с будущей специальностью и местом трудоустройства, но и шанс получить предложение о работе или прохождении практики", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александры Прохоровой.
В заключительный день для студентов технических вузов организуют День карьеры. Эксперты проведут коуч-сессии, поделятся секретами самопрезентации и правилами ведения переговоров с работодателями. У студентов появится возможность получить предложение о трудоустройстве или стажировке.
Среди известных гостей будут выступать автор программы "Чудо техники" Сергей Малоземов, историк архитектуры и искусства Сергей Кузнецов, историк-урбанист Сергей Никитин-Римский, промышленный дизайнер Владимир Пирожков.
Ранее московским студентам рассказали о преимуществах и перспективах трудоустройства в ретейле. Для них также провели бизнес-игру. А заинтересовавшимся слушателям предложили актуальные вакансии.
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