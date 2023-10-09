В ГД предложили давать компаниям льготы за создание бесплатных образовательных курсов

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В РФ предложили стимулировать налоговыми льготами открытие бесплатных образовательных курсов от частных компаний. С таким предложением лидер партии "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев обратился к вице-премьеру РФ, куратору национального проекта "Наука и университеты" Дмитрию Чернышенко, сообщает Агентство "Москва".

"Среди таких стимулов могут быть льготы, например разовое снижение страховых взносов для сотрудников, которые прошли корпоративные курсы повышения квалификации. Также можно было бы рассмотреть возможность снизить налог на прибыль для компаний на сумму расходов на создание таких образовательных программ", – отметил он.

Согласно информации, частные компании стали важными в развитии образования, поскольку могут создавать программы, исходя из реальной производственной практики.

По словам Нечаева, такие льготы простимулируют компании во вложение средств в образование и подготовку сотрудников. Это может привести к росту производительности труда и качества товаров и услуг, объяснил он.

"Все это в конечном итоге лишь увеличит налоговые поступления в бюджетную систему РФ", – добавил парламентарий.

Ранее замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что абитуриентам хотят разрешить менять вузы и подавать документы на поступление несколько раз, в зависимости от шансов пройти по конкурсу, во время проведения приемной кампании. По его словам, процедура зачисления станет многоступенчатой.

Минпросвещения заявило, что переход на электронные учебники не планируется