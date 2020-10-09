Для мобильного приложения "Дневник МЭШ" выпустили обновление

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для мобильного приложения "Дневник МЭШ" выпустили несколько обновлений. С ними программа стала более удобной, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В результате приложение теперь можно запускать на планшетах, авторизация осуществляется через телефон. Школьники и их родители смогут выбрать способ отражения цветовой темы, режим отображения расписания.

Кроме того, можно настроить получение push-уведомлений об оценках за день.

Возможность зайти в приложение "Дневник МЭШ" с мобильных устройств с большим экраном, чем у смартфона, минимизирует нагрузки на учеников.

Еще снизит нагрузку на глаза возможность выбрать специальную функцию "Темная тема" в приложении. В условиях низкой освещенности темный фон гораздо меньше вредит зрению, чем стандартный белый.

Войти в приложение родители и учащиеся теперь могут не только используя данные личного кабинета портала mos.ru, но и по номеру телефона.

После установки обновления пользователи смогут выбрать два варианта отображения расписания: компактное и стандартное. Так, в первом случае на экране одновременно видны информация о предмете, время урока и номер кабинета. При запуске стандартного показаны фамилия, имя и отчество педагога, а также продолжительность перемен.

Другой опцией стала возможность настроить время push-уведомлений об оценках за день и домашнем задании на завтра. Так, до этого уведомление направлялось в 18:00, то теперь родители смогут настроить их получение на другое удобное время.

Мобильное приложение "Дневник МЭШ" представляет собой один из ключевых сервисов проекта "Московская электронная школа". Сервисы разработаны департаментом образования и науки столицы совместно с департаментом информационных технологий.

В частности, при помощи "Дневник МЭШ", подключенного к подсистеме "Проход и питание", можно контролировать посещаемость ребенка. Этой осенью сервису МЭШ исполняется четыре года.

Ранее говорилось, что онлайн-курс по астрономии появился в библиотеке МЭШ.