Более 23 тыс студентов присоединились к добровольному квалификационному экзамену

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве подвели итоги первого этапа добровольного квалификационного экзамена – 2021. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В материале уточняется, что первый этап проходил с 2 апреля по 28 июня.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что добровольный квалификационный экзамен провели в столице в пятый раз. Его участниками в общей сложности стали 43,5 тысячи молодых специалистов. Важно, что в этом году к экзамену присоединилось больше людей, чем за весь предыдущий период.

"В этом сезоне к проекту присоединились более 23 тысяч студентов – около 16 тысяч москвичей и 7 тысяч учащихся из региональных и зарубежных вузов", – сказала Сергунина.

В материале отмечается, что в этом году участников почти в два раза больше, чем в прошлом (12 тысяч), и примерно в четыре раза больше, чем в позапрошлом году (6 тысяч). А показатель первого добровольного экзамена превышен в 66 раз. В 2017 году к нему присоединились только 350 старшекурсников.

Если говорить о зарубежье, то участниками экзамена стали учащиеся из вузов Белоруссии, Украины, Казахстана, Италии, Чехии, Польши, Финляндии, Турции и Китая.

Второй этап будет длиться до 31 июля. К нему присоединятся свыше 9 тысяч студентов, успешно справившихся с тестированием. Им предстоит решить практические задачи, основанные на реальных кейсах компаний-партнеров. Как и год назад, этот этап пройдет в онлайн-формате. Те, кто лучше других справится с заданиями, получат предложения о трудоустройстве и оплачиваемых стажировках.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что наиболее популярными специальностями у участников 2021 года стали 1С-программист, PR-менеджер, data scientist, юрист и архитектор.

Добровольный квалификационный экзамен дает студентам возможность заинтересовать потенциальных работодателей. Компании-партнеры благодаря ему находят талантливых и мотивированных сотрудников. С момента запуска проекта в 2017 году количество партнеров возросло с восьми почти до 70.

Ранее Сергунина рассказала о московских программах для развития талантов молодежи. Она подчеркнула, что правительство города формирует для молодого поколения среду непрерывного развития, объединяя все ключевые направления.

