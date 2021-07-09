Более 23 тыс студентов присоединились к добровольному квалификационному экзамену

11:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве подвели итоги первого этапа добровольного квалификационного экзамена – 2021. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
В материале уточняется, что первый этап проходил с 2 апреля по 28 июня.
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что добровольный квалификационный экзамен провели в столице в пятый раз. Его участниками в общей сложности стали 43,5 тысячи молодых специалистов. Важно, что в этом году к экзамену присоединилось больше людей, чем за весь предыдущий период.
"В этом сезоне к проекту присоединились более 23 тысяч студентов – около 16 тысяч москвичей и 7 тысяч учащихся из региональных и зарубежных вузов", – сказала Сергунина.
В материале отмечается, что в этом году участников почти в два раза больше, чем в прошлом (12 тысяч), и примерно в четыре раза больше, чем в позапрошлом году (6 тысяч). А показатель первого добровольного экзамена превышен в 66 раз. В 2017 году к нему присоединились только 350 старшекурсников.
Если говорить о зарубежье, то участниками экзамена стали учащиеся из вузов Белоруссии, Украины, Казахстана, Италии, Чехии, Польши, Финляндии, Турции и Китая.
Второй этап будет длиться до 31 июля. К нему присоединятся свыше 9 тысяч студентов, успешно справившихся с тестированием. Им предстоит решить практические задачи, основанные на реальных кейсах компаний-партнеров. Как и год назад, этот этап пройдет в онлайн-формате. Те, кто лучше других справится с заданиями, получат предложения о трудоустройстве и оплачиваемых стажировках.
Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что наиболее популярными специальностями у участников 2021 года стали 1С-программист, PR-менеджер, data scientist, юрист и архитектор.
Добровольный квалификационный экзамен дает студентам возможность заинтересовать потенциальных работодателей. Компании-партнеры благодаря ему находят талантливых и мотивированных сотрудников. С момента запуска проекта в 2017 году количество партнеров возросло с восьми почти до 70.
Ранее Сергунина рассказала о московских программах для развития талантов молодежи. Она подчеркнула, что правительство города формирует для молодого поколения среду непрерывного развития, объединяя все ключевые направления.
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