Эксперт перечислила плюсы привлечения ИИ к проверке ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в процесс сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) может помочь уменьшить средний балл при поступлении и уравнять выпускников из регионов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на профессора Института гуманитарных наук МГПУ Елену Алексейчеву.

В настоящее время ИИ присутствует в 84 регионах страны. Как отметила эксперт, современные алгоритмы интеллекта могут распознавать поведение сдающих экзамены, их жесты или взгляды. Благодаря этому учреждения концентрируются на реальных инцидентах, подчеркнула профессор.

"Нейросеть не заменяет человека при проверке ответов школьников, а дополняет его, выступая в роли первичного фильтра. ИИ анализирует видеоматериалы и отмечает моменты для проверки, позволяя экспертам сосредоточиться на анализе наиболее значимых эпизодов", – указала собеседница издания.

Она отметила, что снижение среднего балла будет отражать честный уровень подготовки детей в регионах РФ. Такая практика улучшит качество образования, объяснила Алексейчева.

"Несколько лет назад, когда я работала еще в другом вузе, в приемной комиссии коллеги жаловались, что приезжали абитуриенты с сертификатами ЕГЭ по 90–100 баллов по русскому языку, которые не могли на месте даже заполнить заявление, поскольку русским языком практически не владели", – добавила она.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор планирует выявлять нарушения на ЕГЭ с помощью нейросетей. Искусственный интеллект будет только фиксировать и ставить метки, а модератор на основе этих данных сможет решить, использовал ученик телефон или шпаргалку или нет.

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