Половина россиян считает, что в школе стало больше домашних заданий со времен их детства

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Больше половины родителей, 51%, уверены в том, что с момента окончания их учебы в школе количество домашней работы увеличилось. По их мнению, в детстве они тратили меньше времени на учебу за пределами образовательного учреждения, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

Чаще на этот вопрос так ответили респонденты, возраст которых варьируется от 18 до 24 лет (67%). При этом 44% опрошенных считают, что задания стали сложнее, поскольку время от времени они сами не могут найти их решение. Так в основном отвечали родители старше 45 лет. При этом 92% россиян заявили, что помогают своим детям с домашней работой.

Вместе с тем 37% родителей делают это регулярно, 39% – периодически, а 16% – редко. Также выяснилось, что женщины помогают детям с домашними заданиями чаще. Главным образом этим занимаются молодые родители в возрасте до 34 лет.

По словам 36% опрошенных, их дети тратят на выполнение домашних заданий от 1 до 2 часов в день. Детям 27% родителей на нее и вовсе необходимо не более часа в день, а 22% опрошенных рассказали, что у их детей домашняя работа отнимает от 2 до 3 часов. При этом 10% указали, что их дети вынуждены отводить на ее выполнение еще больше времени.

Сами дети чаще всего говорят, что сталкиваются с трудностями, делая домашние задания по математике (42%), русскому (28%) и иностранным языкам (26%). При этом такие предметы, как физика и химия, которые чаще всего расценивают как самые сложные, вызывают проблемы лишь у 15 и 13% детей опрошенных соответственно.

Родителям же тяжелее всего помогать детям с математикой и иностранными языками (по 31%). Еще 17% сталкиваются с трудностями при выполнении заданий по химии и русскому языку, а 16% иногда не могут помочь с физикой. При этом отцы реже говорят о сложностях во время помощи с заданиями по математике, но чаще не понимают, как выполнить задания по информатике и рисованию или труду.

При этом 49% российских школьников назвали геймификацию и игры важными в процессе учебы. Почти половина школьников предпочитают сочетать традиционные офлайн-занятия с онлайн-обучением, за гибридное обучение проголосовали 44%.