Второй этап добровольного квалификационного экзамена стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стартовал второй этап добровольного квалификационного экзамена, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Заммэра столицы Наталья Сергунина уточнила, что он продлится до 31 июля.

"В первом этапе приняло участие больше 12 тысяч студентов из 370 вузов, включая 115 московских. Это абсолютный рекорд за все время проведения экзамена. Успешно справились с тестированием и прошли во второй этап 5 тысяч молодых специалистов. Теперь их ждет практическая часть в форме видеоконференций с потенциальными работодателями", – рассказала она.

Студенты разделятся на команды по 5–7 человек и будут работать над практическими заданиями, предложенными крупнейшими компаниями. Для участников подготовили дополнительные испытания, которые покажут уровень их профессиональных навыков. На выполнение каждого будет даваться около четырех часов, включая итоговую презентацию проекта.

Победителей выберут в сентябре. Они получат оплачиваемые стажировки или трудоустройство в компаниях, которые являются партнерами программы.

Первый этап добровольного квалификационного экзамена проходил с 20 марта по 26 июня в виде онлайн-тестирования по 50 профессиям. Для каждой специальности разработали тесты с заданиями двух уровней сложности. Столичные студенты показали традиционно высокий уровень подготовки.

Сергей Собянин сообщил, что в первом этапе приняло участие более 10 тысяч столичных студентов.

Глава города заявил, что экзамен подразумевает возможность выбора сразу нескольких профессий. Он отметил, что самыми популярными направлениями в 2020 году стали специалист по государственному и муниципальному управлению, менеджер проектов и предприниматель, педагог и бизнес-аналитик.

Мэр напомнил, что проект добровольного квалификационного экзамена предназначен для студентов третьих и старших курсов. Проект направлен на проверку знаний студентов на практике, а также на поиск призвания.