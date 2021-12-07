В Москве стартовала Олимпиада мегаполисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице началась международная Олимпиада мегаполисов. В ней примут участие московские школьники и учащиеся более чем из 30 городов мира. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

"В соревновании участвуют ведущие мегаполисы мира. Среди них Москва занимает одну из лидирующих позиций. На основании достижений на всероссийской и международной олимпиадах были отобраны 8 участников московской команды", – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, участвовать в олимпиадах самого высокого уровня столичным школьникам помогает в том числе и обучение в предпрофессиональных классах, в которых они углубленно изучают профильные предметы.

Олимпиаду мегаполисов проводят с 2016 года. В ней ежегодно принимают участие медалисты состязаний самого высокого уровня, пояснила Ракова.

Во время соревнования участники от 14 до 18 лет будут состязаться в знаниях по математике, информатике, химии и физике. Выполнять задания они будут в своих странах. Город будет представлять команда из 8 человек.

Основные туры олимпиады пройдут 7 и 9 декабря. Итоги подведут 13 декабря. Также в этот день в онлайн-формате состоится торжественная церемония закрытия олимпиады, на которой объявят имена победителей и призеров.

Ранее в Москве наградили победителей всероссийской викторины "Лига знаний". На протяжении года участники отвечали на вопросы и выполняли интерактивные задания по культуре, истории, географии и спорту.