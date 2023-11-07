Отмену ЕГЭ для не желающих поступать в вузы необходимо обсудить – Рособрнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вопрос отмены ЕГЭ для выпускников, которые не планируют поступать в вузы, требует обсуждения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

До этого сообщалось, что заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил сделать сдачу ЕГЭ в России добровольной.

"Вопрос об отмене ЕГЭ для отдельных категорий выпускников требует общественно-профессионального и экспертного обсуждения на предмет определения механизмов реализации указанной законодательной инициативы", – прокомментировали в ведомстве.

В Рособрнадзоре добавили, что данный вопрос все чаще поднимается в обществе. Особенно часто его стали задавать после начала пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах.

До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что Россия вошла в десятку стран по качеству школьного образования. Он отметил, что особое внимание уделяется заработной плате учителей. Средняя зарплата учителя соотносится со средней по экономике.



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