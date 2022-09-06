Минпросвещения РФ опубликовало программу уроков финграмотности для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках занятий по финансовой грамотности школьники научатся планировать бюджет, принимать решения и распоряжаться собственными денежными средствами. Соответствующую программу уроков опубликовало Минпросвещения РФ в своем телеграм-канале.

"Программы учебных курсов по финансовой грамотности утверждены федеральным учебно-методическим объединением и размещены на сайте", – говорится в сообщении ведомства.

Благодаря обновленному ФГОС педагоги смогут задействовать в обучении по программе финансовой грамотности элементы внеурочной деятельности, в том числе проводить занятия в кружках, клубах, а также организовывать тематические мероприятия и другую факультативную деятельность для школьников, заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что дисциплину начнут изучать в школах РФ с сентября 2022 года. Уроки по финансовой грамотности будут организовывать для учеников с 1–9-е классы. В ЦБ РФ отметили, что занятия смогут подготовить школьников к самостоятельной жизни.



Кроме того, министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки столицы Александр Молотков рассказал, что обновленный ФГОС, на который в новому учебном году уже перешли ученики с 1-го по 5-й классы столичных школ, будет направлен на формирование конкретных требований к детям. Программа обучения, по его словам, будет конкретизирована по химии, биологии и другим дисциплинам.

