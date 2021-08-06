МГИМО, НИУ ВШЭ и МФТИ организуют онлайн-занятия для иностранных студентов

13:06
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Три российских вуза организуют онлайн-занятия для зарубежных студентов, которые не смогут въехать в Россию для обучения. Внедрить дистанционные или комбинированные форматы обучения для иностранных учащихся планируют МГИМО, НИУ ВШЭ и МФТИ. Об этом ректоры вузов сообщили на пресс-конференции в ТАСС.
"Для тех ребят, которые не смогут приехать, занятия будут вестись в режиме онлайн, но живые занятия. То есть практические все аудитории оборудованы для того, чтобы студенты могли встречаться на занятиях непосредственно", – сказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Он уточнил, что подобный формат учебы будет доступен для студентов из Европы и бывшего СССР. Для обучающихся из Японии и Китая планируют предоставлять записи лекций и тренинги для самоподготовки.
Ректор Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов подчеркнул, что задача вузов – сохранить качество образования вне зависимости от формата, в котором оно предоставляется.
"Для тех, кто все же уехал и не сможет вернуться к началу учебного года, будет введен комбинированный учебный план, он будет, по существу, обязательным для всех", – добавил ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов. Он отметил, что такой формат подразумевает в том числе и самостоятельное изучение части учебного плана студентом.
В настоящий момент министерство здравоохранения России уже прорабатывает вопрос признания зарубежных сертификатов о вакцинации от COVID-19 для иностранных студентов.
В Роспотребнадзоре оценили необходимость вакцинации студентов от COVID-19
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