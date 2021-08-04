Минздрав прорабатывает вопрос признания зарубежных сертификатов вакцинации студентов

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Министерство здравоохранения России прорабатывает вопрос признания зарубежных сертификатов о вакцинации от COVID-19 для иностранных студентов, которые приезжают в РФ учиться. Об этом рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

"То есть нам нужно понимать, ребята привились чем. Признают ли вакцины Pfizer, AstraZeneca и прочие, чтобы пересекать наши границы, должен решить Минздрав", – приводит слова Примакова ТАСС.

Ранее ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что новый учебный год в вузе будет проходить в смешанном формате. По его словам, количество занятий в очном виде будет зависеть от количества студентов, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.

До этого в МГУ перестали допускать на рабочие места сотрудников, которые не сделали прививку от коронавирусной инфекции. В вуз пускают только тех, кто привился первым компонентом вакцины.

Для удобства сотрудников и студентов в Медицинском научно-образовательном центре (МНОЦ) МГУ работают пункты вакцинации от COVID-19.

