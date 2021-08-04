Минздрав прорабатывает вопрос признания зарубежных сертификатов вакцинации студентов

13:54
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Министерство здравоохранения России прорабатывает вопрос признания зарубежных сертификатов о вакцинации от COVID-19 для иностранных студентов, которые приезжают в РФ учиться. Об этом рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"То есть нам нужно понимать, ребята привились чем. Признают ли вакцины Pfizer, AstraZeneca и прочие, чтобы пересекать наши границы, должен решить Минздрав", – приводит слова Примакова ТАСС.
Ранее ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что новый учебный год в вузе будет проходить в смешанном формате. По его словам, количество занятий в очном виде будет зависеть от количества студентов, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.
До этого в МГУ перестали допускать на рабочие места сотрудников, которые не сделали прививку от коронавирусной инфекции. В вуз пускают только тех, кто привился первым компонентом вакцины.
Для удобства сотрудников и студентов в Медицинском научно-образовательном центре (МНОЦ) МГУ работают пункты вакцинации от COVID-19.
Москвичам рассказали, как идет вакцинация в разных странах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: