Новый набор подготовки нянь стартует в центре "Моя карьера"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новый набор подготовки нянь "Бабушка и дедушка на час" стартует в центре "Моя карьера", передает портал мэра и правительства Москвы.
На курсах можно обучиться базовым навыкам присмотра за ребенком, а также особенностям работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
"Родители сегодня уделяют большое значение созданию положительного микроклимата в семье. А это возможно только в том случае, когда мама и папа находятся в ресурсном состоянии. Помощь няни бывает особенно необходима с детьми, которым требуется постоянное внимание. Важно, чтобы в Москве сегодня было больше грамотных и квалифицированных специалистов, готовых работать в семьях с самыми разными ситуациями", – рассказала директор центра "Моя карьера" Ирина Швец.
Обучение стартует 19 апреля. Слушателей курса ждут лекции, практические занятия, групповая работа, домашние задания, стажировка в детской игровой комнате центра "Моя карьера". Кроме того, студентам расскажут о кризисах детского возраста, развитии у них эмоционального интеллекта, а также о том, как обеспечить безопасность детей.
Особое внимание уделяется обучению работы со слабовидящими и слабослышащими детьми, с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, синдромом Аспергера, расстройством аутистического спектра, с детьми с детским церебральным параличем и синдромом Дауна.
"Нянь надо научить современным методикам работы и убрать стереотипы о детях с ОВЗ. Помогая таким особенным детям, мы способствуем созданию инклюзивного общества, в котором каждый ребенок сможет адаптироваться и найти свой путь. Кто-то из выпускников пойдет дальше получать знания в более узких направлениях, а те, кто не сможет работать с особенными детьми, будут знать, как правильно реагировать на вопросы своих подопечных детей о том, почему тот мальчик или девочка от них отличается", – объяснила основатель и руководитель сервиса подбора домашнего персонала "Бабушка на час" Натали Линькова.
Уточняется, что для практических занятий в школу приглашают взрослых людей с ОВЗ. Это необходимо для того, чтобы студенты узнали, как видят мир люди с особенностями здоровья.
При успешном завершении курса выпускники обладают набором знаний и навыков для работы с особенными детьми. Также няням выдают сертификат. Кроме того, для студентов проводят тренинги по самозанятости, что позволяет многим официально оформлять свою деятельность.
Подробности о проекте доступны по ссылке или по телефону +7 (977) 531-78-10.
Ранее база столичной службы занятости увеличилась до 300 тысяч вакансий. Это стало возможным после расширения банка вакансий и сотрудничества с работодателями.
"Это наш город": открылся набор на третий поток проекта "Бабушка и дедушка на час"
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