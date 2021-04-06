Новый набор подготовки нянь стартует в центре "Моя карьера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый набор подготовки нянь "Бабушка и дедушка на час" стартует в центре "Моя карьера", передает портал мэра и правительства Москвы.

На курсах можно обучиться базовым навыкам присмотра за ребенком, а также особенностям работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

"Родители сегодня уделяют большое значение созданию положительного микроклимата в семье. А это возможно только в том случае, когда мама и папа находятся в ресурсном состоянии. Помощь няни бывает особенно необходима с детьми, которым требуется постоянное внимание. Важно, чтобы в Москве сегодня было больше грамотных и квалифицированных специалистов, готовых работать в семьях с самыми разными ситуациями", – рассказала директор центра "Моя карьера" Ирина Швец.

Обучение стартует 19 апреля. Слушателей курса ждут лекции, практические занятия, групповая работа, домашние задания, стажировка в детской игровой комнате центра "Моя карьера". Кроме того, студентам расскажут о кризисах детского возраста, развитии у них эмоционального интеллекта, а также о том, как обеспечить безопасность детей.

Особое внимание уделяется обучению работы со слабовидящими и слабослышащими детьми, с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, синдромом Аспергера, расстройством аутистического спектра, с детьми с детским церебральным параличем и синдромом Дауна.

"Нянь надо научить современным методикам работы и убрать стереотипы о детях с ОВЗ. Помогая таким особенным детям, мы способствуем созданию инклюзивного общества, в котором каждый ребенок сможет адаптироваться и найти свой путь. Кто-то из выпускников пойдет дальше получать знания в более узких направлениях, а те, кто не сможет работать с особенными детьми, будут знать, как правильно реагировать на вопросы своих подопечных детей о том, почему тот мальчик или девочка от них отличается", – объяснила основатель и руководитель сервиса подбора домашнего персонала "Бабушка на час" Натали Линькова.

Уточняется, что для практических занятий в школу приглашают взрослых людей с ОВЗ. Это необходимо для того, чтобы студенты узнали, как видят мир люди с особенностями здоровья.

При успешном завершении курса выпускники обладают набором знаний и навыков для работы с особенными детьми. Также няням выдают сертификат. Кроме того, для студентов проводят тренинги по самозанятости, что позволяет многим официально оформлять свою деятельность.

Подробности о проекте доступны по ссылке или по телефону +7 (977) 531-78-10.

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