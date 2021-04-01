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Общество

21:05

Эксперт заявила, что творческое образование станет востребованным в РФ

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Директор центра креативной экономики НИУ ВШЭ, профессор Татьяна Абанкина заявила, что поддерживает инициативу о втором высшем образовании для некоторых творческих профессий. Об этом она сообщила в эфире радио "Комсомольская правда".

"Мы сегодня говорим о творческих креативных компетенциях, а они востребованы в любой профессии. И это подчеркивают уже все исследователи", – отметила Абанкина.

Она также подчеркнула, что такие специальности позволяют людям самореализоваться и иметь дополнительный источник дохода при любимом деле.

"Это те сферы, где довольно легкий вход на рынок, не требующий больших капиталовложений. Это рынки с гибкой занятостью, которые могут быть временной занятостью", – уточнила профессор.

Она также подчеркнула, что это отличный вариант для матерей, людей с ограниченными возможностями и для тех, кто планирует выйти на пенсию.

Ранее эксперт рассказал об интересе россиян к творческим профессиям. Многие выразили желание, чтобы их дети и внуки получили такую профессию.

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