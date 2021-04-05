Эксперт рассказал, что делать, если ребенка не взяли в школу

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Руководитель департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Евгений Семченко объяснил, что делать в том случае, если ребенок не попал в первый класс. Об этом он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

1 апреля стартовала волна записи детей в первые классы школ, которая завершится в июле. При этом летом некоторые родители могут узнать, что их ребенок в школу не попал.

В таком случае Семченко рекомендует обратиться в муниципальный или региональный орган управления образования и подать документы в другие школы на втором этапе набора.

По мнению руководителя департамента, при отправлении ребенка в первый класс необходимо учитывать расстояние от школы до дома. Предпочтительно, чтобы оно было минимальным.

Также он советует не искать хороших учителей, потому что в каждой из школ работают достойные кадры.

"Когда мы говорим о престижных школах, это попахивает какой-то такой сегрегацией на элиту и всех остальных", – сказал Семченко.

Ранее стало известно, что регистрация электронных заявлений о приеме в первые классы столичных школ продлится до 5 сентября. Родители могут подать заявление в три школы, но одна из них обязательно должна быть школой по месту жительства.

Если школьник живет на закрепленной за учреждением территории, его зачисление в первый класс гарантировано.