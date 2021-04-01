В Москве началась запись в первые классы школ

11:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Регистрация электронных заявлений о приеме в первые классы столичных школ началась 1 апреля. Отмечается, что она продолжится до 5 сентября.
Заявления о зачислении в первый класс горожане могут подать на сайте mos.ru в любое удобное время. Для этого нужно открыть каталог услуг, перейти в раздел "Образование" и выбрать услугу "Запись ребенка в первый класс", сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в 2021 году запись в школу стартует не в декабре, как было раньше, а в апреле.
"Родители могут подать заявление в три школы, но одна из них обязательно должна быть школой по месту жительства. Раньше в городе было несколько тысяч маленьких школ со скромными бюджетами и возможностями, сейчас же на смену им пришли несколько сотен крупных школ с качественно новыми ресурсами для развития, которые по максимуму обеспечивают потребности семей в доступном и качественном образовании недалеко от дома", – отметила заммэра.
Так, зарегистрировать заявление могут родители или представители детей, которым 1 сентября 2021 года будет не меньше 6,5 года и не больше 8 лет. Каждое учебное заведение закреплено за конкретным микрорайоном столицы. При подаче заявления на портале mos.ru можно указать одну, две или три школы: одна из них обязательно должна быть школой территориального прикрепления, две другие – по выбору.
Если школьник живет на закрепленной за учреждением территории, его зачисление в первый класс гарантировано. Кроме того, можно выбрать школу и в другом районе, в таком случае принимать в первые классы будут при наличии свободных мест.
Ранее сообщалось, что прием детей в первый класс российских школ, начинающийся 1 апреля, будет проходить в два этапа, это закрепляет новый порядок, разработанный Минпросвещения.
На первом этапе (до 30 июня) могут записаться первоклашки, имеющие первоочередное или преимущественное право зачисления, а также дети, которые живут в том же районе, где находится школа.
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