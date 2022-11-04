РАН представит концепцию преподавания истории РФ в непрофильных вузах до конца 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Концепция преподавания истории РФ в непрофильных вузах будет представлена в Минобрнауки до конца 2022 года. Об этом сообщил директор Института российской истории РАН Юрий Петров.

Как отметил Петров, в стране последние несколько месяцев специалисты работают над историко-культурным стандартом и методикой преподавания истории в вузах, которые являются непрофильными. По его словам, в стране подобных учебных заведений около 99%.

"Сейчас, в основном, работа над стандартом завершена, и до конца года должна пройти общественная и научная экспертиза этой работы с тем, чтобы мы в конце года смогли представить окончательный вариант в Минобрнауки", – цитирует эксперта ТАСС.

По его словам, концепция преподавания должна быть направлена на то, чтобы в рамках курса истории дать студенту необходимые знания о важных датах, событиях и персонах.

Работа специалистов направлена на установление порядка и создание единообразия в области преподавания, добавил Петров.

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