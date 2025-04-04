Школа появится на пересечении Большой Переяславской улицы и Астраханского переулка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Школу построят на месте неработающего образовательного учреждения № 2107 в Мещанском районе. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Предельная площадь новой школы, которая будет возведена на земельном участке площадью 1 гектар в рамках Адресной инвестиционной программы, составит 20 тысяч квадратных метров. Благодаря этому проекту у города появятся дополнительные 1,1 тысячи учебных мест.

"Новый образовательный объект будет полностью соответствовать современным требованиям и нормам организации учебного процесса", – добавил Ефимов.

Москомархитектура уже внесла корректировки в правила землепользования и застройки для возведения образовательного учреждения. Председатель комитета Юлиана Княжевская уточнила, что строительство будет осуществляться на пересечении Большой Переяславской улицы и Астраханского переулка. Рядом с объектом будет находиться станция "Проспект Мира" столичного метрополитена и трамвайная остановка "Астраханский переулок".

Вместе с тем до конца 2026 года в ТиНАО появится 8 школ. Их построят при поддержке инвесторов. Каждое образовательное учреждение будет рассчитано более чем на тысячу учеников.

Благодаря строительству данных школ у округов появится свыше 10 тысяч учебных мест. Образовательные учреждения будут открыты в составе жилых комплексов в районах Филимонковском, Внуково и Коммунарка.

