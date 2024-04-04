Рособрнадзор опроверг использование текстов Алексиевич в ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Текст белорусской писательницы Светланы Алексиевич не использовался на досрочном экзамене по русскому языку. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

По данным ведомства, текст появился на различных частных тренировочных ресурсах для подготовки к ЕГЭ, которые не контролируются Рособрнадзором. В восстановленные со слов варианты экзамена досрочного периода включили произведения, которых на самом экзамене не было.

"Рособрнадзор рассматривает данную ситуацию как сознательную провокацию", – добавили там.

При этом сам текст был размещен в Сети еще с 2015–2016 учебного года. В пресс-службе посоветовали не доверять непроверенной информации и пользоваться только официальными источниками. В частности, варианты заданий будут опубликованы на сайте ФИПИ после завершения досрочного периода ЕГЭ.

До этого глава думского комитета по защите семьи Нина Останина попросила разобраться, почему на досрочном ЕГЭ по русскому языку, прошедшем 26 марта, был фрагмент произведения Алексиевич "Чернобыльская молитва". Депутат считает, что произведения писательницы содержат ненависть к России и русской культуре, а также к союзной Белоруссии.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркнул, что для школьников будет предусмотрено два резервных дня для пересдачи экзамена по одному из предметов. Изначально планировалось сделать лишь один день, однако это могло вызвать путаницу, добавлял он.