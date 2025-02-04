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04 февраля, 18:37

Общество

В РФ началась работа над едиными учебниками по русскому языку

Фото: 123RF/zestmarina

В России началась работа по созданию единой линейки школьных учебников по русскому языку и литературе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Составлением учебников занимаются совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России и Минпросвещения. Информацию о процессе выполнения поручений Владимира Путина в этой области представила советник президента, председатель совета Елена Ямпольская.

По ее словам, к настоящему моменту ведомства определили принципиально новые подходы к подаче материала. Кроме того, были проведены встречи с экспертами и преподавателями данных предметов.

Ранее в Москве состоялась презентация нового учебного пособия по военной истории России, которое было издано Российским военно-историческим обществом (РВИО).

Данная книга должна стать дополнением к государственному учебнику по истории для школьников, которые захотят расширить свои знания. При этом пособие полностью синхронизировано с учебником.

Российские госпредприятия могут начать выпуск новых учебников по русскому языку

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