Школьники Москвы получат дополнительные инструменты для подготовки к ЕГЭ

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Московские одиннадцатиклассники получат дополнительные инструменты для усиленной подготовки к ЕГЭ. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова пояснила, что подход к обучению выпускников существенно не менялся после появления ЕГЭ. В результате сильно укрепилась практика репетиторства.
"Чтобы исправить эту ситуацию, вместе с директорами столичных школ, межрайонными советами директоров и родителями учеников мы проводим ряд встреч и обсуждений, на которых разрабатываем дополнительные инструменты для углубленной подготовки выпускников к ЕГЭ. Новый подход к обучению сможет соответствовать давно сформировавшимся запросам и родителей, и учащихся", – сказала Ракова.
В рамках адаптация и фокусирования обучения на подготовке к ЕГЭ для учеников и педагогов создадут дополнительные условия.
Ранее сообщалось, что министерство науки и высшего образования РФ сократило число специальностей, по которым можно одновременно участвовать в конкурсе при поступлении на бакалавриат и специалитет. Теперь абитуриенты смогут подать заявления на поступление в 5 разных высших учебных заведений, выбрав до 5 специальностей в каждом.
Сервис МЭШ выбрали в качестве базовой системы для цифровизации школьного образования
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