В Рособрнадзоре рассказали о количестве сдающих ЕГЭ в дополнительный период

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Дополнительный период проведения единого государственного экзамена в 2019 году начнется 3 сентября. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу Рособрнадзора.

"Около 10 тысяч человек будут сдавать экзамены в сентябрьские сроки. Участвовать имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам (русскому языку и математике)", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что дополнительный период завершится 20 сентября. Это будет резервный день, в который можно сдать и русский язык, и базовую математику.

"К проведению ЕГЭ в сентябре мы предъявляем такие же серьезные требования, как и к основному периоду", – заключили в пресс-службе.

Экзамены в дополнительный период проводятся во всех регионах России. Будет организовано 153 пункта проведения, задействовано около 4 тысяч организаторов и технических специалистов.

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