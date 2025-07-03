Дни пересдачи ЕГЭ стартовали в столице

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве стартовали дни пересдач ЕГЭ. Улучшить свой результат по одному из экзаменов выпускники смогут 3 и 4 июля, передает пресс-служба департамента образования и науки.

Такое право появилось у столичных школьников в прошлом году. В этом году пересдачей воспользуются около 14 тысяч выпускников. Причем в их число вошли школьники, набравшие почти максимальный балл – 96, 97 и 98 баллов.

"Это говорит о целеустремленности и перфекционизме ребят, которые готовы приложить все усилия, чтобы получить наивысший результат", – цитирует сообщение портал мэра и правительства города.

В Москве было создано около сотни локаций для проведения экзамена. Итоги ЕГЭ, которые московские выпускники будут пересдавать 3 и 4 июля, станут известны не позднее 12 июля. Получить их можно будет в личном кабинете на сайте mos.ru или в своей школе.

Основной этап государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов завершится 4 июля, а дополнительный пройдет с 4 по 23 сентября.

В столице ранее появился школьник-рекордсмен, набравший на ЕГЭ максимальные 400 баллов, сдав русский язык, профильную математику, информатику и физику. Им оказалась выпускница столичной школы № 1514 Надежда Яшмолкина.

Сергей Собянин отметил, что она ранее побеждала в профильных олимпиадах и участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике. Сообщалось, что Надежда планирует построить карьеру в IT-сфере.