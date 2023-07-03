Заявление на переход в 10-й класс теперь можно подать через "Госуслуги"

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Подать заявление на переход в 10-й класс теперь можно через портал "Госуслуг". Информация об этом появилась на сайте Минцифры РФ.

Отмечается, что выпускники 9-х классов обязаны подать заявление, даже если они решили остаться в том же учебном заведении. Также сделать это могут их родители, для учеников самостоятельная подача доступна, если они старше 14 лет. Подача открывается после сдачи ГИА и получения аттестата, ее сроки устанавливает школа.

По информации ведомства, к сервису подключено 36 тысяч образовательных учреждений в 79 регионах. Для подачи заявления его нужно заполнить и отправить через "Госуслуги". Помимо этого, нужно будет принести в школу оригиналы документов, их перечень будет виден после заполнения заявления. В течение 5 дней после этого школа издаст акт о зачислении.

"В класс зачислят при наличии свободных мест. Они распределяются по времени подачи заявления. Уведомление о зачислении придет в личный кабинет в течение нескольких дней после акта о зачислении", – заключили в министерстве.

2 июня на "Госуслугах" начали принимать заявления в российские колледжи. Уточнялось, что заявления на очную форму обучения по творческим специальностям будут принимать до 10 августа, по остальным – до 15 августа. Прием документов продлят до 25 августа, если останутся бюджетные места.

Также заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что выпускники московских школ смогут получить персональные рекомендации от вузов и узнать больше о специальностях для поступления в "Московской электронной школе" (МЭШ). Сервис поможет выпускникам тратить меньше времени на поиск информации о столичных вузах и университетах.

Прием документов в вузы стартовал на портале госуслуг