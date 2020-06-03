Образовательный проект для детей "Экошкола онлайн" стартует 5 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Образовательный проект для детей "Экошкола онлайн" стартует в столице 5 июня, сообщает пресс-служба департамента образования и науки.

Мастер-классы и виртуальные экскурсии организованы с целью временно заменить реальные полевые выходы на природу для проведения исследований. Принять в них участие могут ученики 5–10-х классов в группе или индивидуально.

Ученики виртуальной экошколы смогут больше узнать о ландшафтных особенностях природных объектов, о том, какие растения можно встретить в столичном регионе, а также научатся различать голоса птиц. В программу школы вошли занятия по экологическому мониторингу и биологические практикумы.

Отмечается, что школьники будут совершать виртуальные экскурсии по природным территориям вместе с педагогами. Учителя расскажут им, как правильно определять живые организмы, описывать состояния экосистем и нагрузку хозяйственной деятельности человека на них.

Как рассказал директор центра Дмитрий Моргун, традиционно экошкола проводилась как выездное мероприятие на природные территории, однако сложившаяся обстановка потребовала гибких и творческих решений, чтобы поддержать интерес школьников к занятиям по экологии, когда выезды невозможны.

"Поэтому мы предложили большое разнообразие открытых онлайн-проектов, в том числе "Экошколу онлайн", которая позволяет школьникам побывать на природе, не выходя из дома", – заявил Моргун.

Ранее стало известно, что в июне начнутся виртуальные смены летних лагерей. Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в учебный план вошли интерактивные уроки с преподавателями, а также самостоятельная работа над проектами. Все направления подготовки имеют прикладной характер.