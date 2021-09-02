Именитые выпускники МГОУ обратились к Путину с просьбой сохранить вуз

21:23
Фото: kremlin.ru
Известные выпускники Московского государственного областного университета (МГОУ) обратились к Владимиру Путину с просьбой сохранить вузу статус самостоятельного учебного заведения, сообщает РИА Новости.
Заявление с просьбой подписали дикторы Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова и Анна Шатилова, поэты Олег Чухонцев и Владимир Вишневский, писатель Юрий Поляков, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев и другие.
До этого вопрос объединения вуза с Московским педагогическим государственным университетом был поднят на Восточном экономическом форуме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал узнать о причинах объединения двух вузов. Также вице-спикер Госдумы Петр Толстой направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой запрос с просьбой прояснить ситуацию.
"Полученную информацию о ликвидации МГОУ путем слияния с Московским педагогическим государственным университетом мы восприняли как оскорбление всех нас, нанесение удара по научной, образовательной, воспитательной и просветительской деятельности, поскольку являемся классическим университетом", – говорится в письме Путину.
Выпускники отметили, что присоединение МГОУ к МПГУ является не совсем целесообразным шагом.
"Владимир Владимирович, мы вынуждены обращаться к вам, поскольку другого пути спасти альма-матер мы не видим", – следует из письма.
Ранее сообщалось, что министерство образования и науки РФ планирует в 2022 году запустить программу поддержки вузов Дальнего Востока.
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