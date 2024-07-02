Депутат Людмила Гусева рассказала, как построить успешную карьеру

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Депутаты Мосгордумы Александр Семенников и Людмила Гусева, а также глава волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова и директор Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Анатолий Петрукович рассказали столичным студентам о том, как построить карьеру в промышленности, политике и науке. Встреча прошла в ландшафтном парке "Южное Бутово", сообщает Агентство "Москва".

"Будьте активны, ищите себя. Учитесь и одновременно обязательно работайте. Вас ждут, у вас хорошая история впереди, и главное, что у вас есть – это ваше сообщество. Берегите эти связи, эти интересы. Может быть, именно это станет основой вашей счастливой личной и профессиональной жизни", – отметила в разговоре со студентами Гусева.

В свою очередь, Александр Семенников рассказал о том, как можно связать свою жизнь с политикой. По его словам, у каждого есть возможности для того, чтобы в будущем стать госслужащим или депутатом.

"Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов в свое время был председателем Молодежной палаты при Московской городской думе. Он прошел через эту систему молодежного отбора и со временем стал депутатом, известным политиком. То есть это действительно возможно. Имеется и кадровый голод. Если вы посмотрите на возраст депутатов и чиновников сейчас, то увидите, что среди них немало молодых людей, которые совсем недавно еще участвовали в общественных проектах", – сказал Семенников.

О том, как можно построить карьеру в сфере науки, рассказал студентам директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович, который также принял участие в разговоре.

"Наука и инновации – это огромная часть нашей современной экономики. Чем ни займись, мы упираемся в вопросы науки. Например, мы хотим, чтобы Россия стала великой сельскохозяйственной державой – надо выращивать и продавать зерно, мясо. Но чтобы произвести зерно, мы должны вывести сначала сорта, которые будут эффективно расти, приносить большой урожай на нашей территории. Это научные задачи", – добавил Петрукович.

По его словам, энергия молодежи нужна для того, чтобы продвигать российскую науку вперед ускоренными темпами.

"В науке очень важна мотивация человека, мотивация исследователя. <…> И, конечно, молодежь у нас наиболее мотивированная часть населения – хотя бы в силу возраста", – отметил Петрукович.

Глава волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова поделилась со студентами своим опытом общественной деятельности.

"Сидеть и причитать на лавочке действительно может каждый, а что-то сделать – для этого нужно приложить усилия. <…> Моя общественная деятельность началась еще с добровольной дружины. Позже я вступила в молодежный парламент, и он стал лестницей для моего дальнейшего развития", – пояснила Раззакова.

В ходе встречи студенты также задавали вопросы о профессиях будущего, сколько времени необходимо для того, чтобы построить карьеру в политике, как космос влияет на повседневную жизнь.

Встреча в ландшафтном парке "Южное Бутово" открыла серию окружных учебных практик, которые пройдут во всех округах столицы. В формате встреч с лидерами общественного мнения молодые люди смогут перенять опыт гостей и задать вопросы о том, как раскрыть свои таланты и способности.

Ранее сообщалось, что в Москве появилась передвижная лаборатория для профориентации и развития карьеры "Профитрак". Ее можно будет найти в популярных городских местах по выходным. С помощью лаборатории старшеклассники смогут выбрать подходящий колледж и проконсультироваться с карьерным наставником. "Профитрак" будет передвигаться по улицам Москвы до сентября 2024 года.