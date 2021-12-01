Ректор ВШЭ оценил дистанционное высшее образование

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Высшее образование, получаемое студентами онлайн, становится равнозначным традиционному формату, рассказал ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов на международной онлайн-конференции eSTARS 2021.

"Онлайн высшее образование становится признаваемым и равным традиционному высшему образованию инструментом во многом благодаря таким крупным технологическим платформам, как Coursera, благодаря которым люди получают равный доступ к качественному, в том числе высшему, образованию", – приводит его слова ТАСС.

По словам Анисимова, на сегодняшний день полностью образование в дистанционном формате получают около 6 миллионов человек. Эта цифра втрое превышает количество российских студентов, которые учатся очно.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что российским вузам не грозит полный переход на дистанционное обучение из-за COVID-19. Он выразил уверенность, что вузы, наоборот, вернутся к очному обучению, а также произойдет появление новых форматов взаимодействия студентов и преподавателей.