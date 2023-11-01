Володин поинтересовался мнением россиян в вопросе запрета смартфонов на уроках

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался мнением аудитории в вопросе запрета смартфонов на уроках в школе. Соответствующий опрос он провел в своем телеграм-канале.

"Это повысит дисциплину на уроках и качество образования... Как вы относитесь к такой инициативе?" – написал он.

Согласно результатам опроса, инициативу поддерживают 83% подписчиков. Еще 13% человек высказались против, 4% ответили, что для них это не имеет значения.

Участие в опросе приняли более 22 тысяч человек.

До этого в Госдуму внесли законопроект о запрете использования телефонов на уроках. Из инициативы следует, что использовать смартфоны можно будет только в образовательных целях и экстренных случаях. Под запрет также подпадут умные часы и другие средства связи.



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