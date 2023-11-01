01 ноября, 10:23Общество
Володин поинтересовался мнением россиян в вопросе запрета смартфонов на уроках
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался мнением аудитории в вопросе запрета смартфонов на уроках в школе. Соответствующий опрос он провел в своем телеграм-канале.
"Это повысит дисциплину на уроках и качество образования... Как вы относитесь к такой инициативе?" – написал он.
Согласно результатам опроса, инициативу поддерживают 83% подписчиков. Еще 13% человек высказались против, 4% ответили, что для них это не имеет значения.
Участие в опросе приняли более 22 тысяч человек.
До этого в Госдуму внесли законопроект о запрете использования телефонов на уроках. Из инициативы следует, что использовать смартфоны можно будет только в образовательных целях и экстренных случаях. Под запрет также подпадут умные часы и другие средства связи.
Запрет телефонов на уроках поддержали около 83% родителей в России
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