Линейки в белгородских школах пройдут внутри зданий 2 сентября

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Линейки в школах Белгорода и Белгородского района 2 сентября проведут внутри помещений, а не на улице. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в соцсети "ВКонтакте".

Гладков напомнил, что территорию Белгородской области последние несколько дней обстреливали. Из-за атак ВСУ есть погибшие и раненые. В связи с этим учебный год будет проходить в очно-дистанционном форме, такое решение приняли родители, администрации школ и оперативный штаб.

Губернатор подчеркнул, что количество присутствующих на линейках внутри помещений должно зависеть от числа мест, которые вмещают укрытия в школах.

Ранее Гладков сообщил, что все расположенные в 20-километровой зоне в приграничье Белгородской области школы будут работать дистанционно. По его словам, местные власти должны не только принять меры для обеспечения безопасности школьников, но и дать им возможность получать образование. Процесс контролирует Минобразования региона, добавил губернатор.