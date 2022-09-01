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Москва 24

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Общество

17:26

Москвичам рассказали о профильных классах в столичных школах

образованиеобществоэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Профильные классы, которые существуют в столичных школах, позволяют ребенку погрузиться в профессию, поэтому они очень востребованы среди москвичей. Об этом Москве 24 рассказал руководитель департамента образования и науки города Александр Молотков.

Он пояснил, что иногда бывает, что в профильном классе ребенок понимает, что не хочет связывать свою жизнь с этой профессией. Молотков добавил, что таких единицы, но это тоже хорошо.

"А на самом деле вот вся наша линейка инженерных, медицинских, IT-классов, академических классов, кадетских классов, вот вся эта линейка, она предоставляет ребенку возможность погрузиться в профессию, погрузиться в ту среду, которая будет ждать его не только в ВУЗе, но и дальше уже, на производстве", – подчеркнул глава департамента.

Молотков отметил, что в Москве появляются новые профильные классы. Например, в столице создадут спортивные, инженерные классы. Кроме того, совместно с "Роскосмосом" разрабатываются космические направления, вместе с "Ростехом" и МАИ создаются авиастроительные классы.

"Понимая, что очень важно ребенка на уровне основной школы готовить к правильному выбору, к осознанному выбору предпрофессионального образования, мы начинаем переходить в основной школе, на уровне 7–9-х классов, к вертикалям", – сказал Молотков.

По его словам, начало этому направлению было положено математической вертикалью, а сейчас уже появляются научная, лингвистическая и IT-вертикали.

Большое интервью руководителя столичного департамента образования и науки Александра Молоткова смотрите сегодня в 17:20 на телеканале Москва 24.

Ранее глава департамента образования рассказал, что в этом году в Москве открылось еще 28 новых зданий образовательных учреждений для школьников и дошкольников. Он напомнил, что за лето в школах провели ремонты, проверили все системы безопасности и жизнеобеспечения. Молотков заверил родителей учеников, что все охранные посты в образовательных учреждениях обеспечены сотрудниками охранных предприятий.

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