Москвичам рассказали, как записать ребенка в первый класс

Фото: портал мэра и правительства Москвы

1 апреля в России стартовал прием электронных заявлений на зачисление детей в первый класс. Он продлится до 5 сентября. О том, как подать соответствующее заявление и какие для этого нужны документы, рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Каких детей принимают в первый класс?

Поступить в первый класс в Москве могут дети, которым на момент 1 сентября того года, когда начинается учеба, исполнилось 6,5 года. В то же время ребенок должен быть не старше 8 лет. Записать его в школу могут как родители, так и законные представители.

Как это сделать?

В случае если ребенок поступает в то же образовательное учреждение, в котором проходил дошкольное обучение, то достаточно будет написать заявление на имя директора.

В остальных случаях заявление подается через mos.ru. В заявлении можно указать до трех школ, причем одна из них должна быть выбрана по месту территориального прикрепления. При зачислении предпочтение отдается детям, зарегистрированным в тех же районах, где находится школа, а затем при наличии мест принимают всех остальных.

Какие документы нужны при подаче заявления?

При подаче электронного заявления родителям или представителям потребуется указать серию и номер свидетельства о рождении ребенка, адрес его регистрации (по месту жительства или пребывания) и СНИЛС.

Что делать после подачи заявления?

В течение 30 дней после подачи заявления родителям ребенка придет приглашение посетить школу. С собой нужно будет взять паспорт, свидетельства о рождении и регистрации ребенка, а также удостоверение опекуна, если таковое необходимо. После этого в течение пяти дней ребенка официально зачислят в школу.

Что делать, если ребенку требуются особые условия обучения?

Для этого предварительно потребуется записаться на прием в Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию города Москвы, приложив реквизиты медицинского заключения, данные о себе и о ребенке. После прохождения обследования в ЦПМПК выдадут соответствующее заключение, которое нужно предоставить при подаче документов на прием в школу.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что российскую систему образования необходимо избавить от западных стандартов и ориентации на международные рейтинги. По ее словам, Россия не должна ориентироваться на страны, проявившие к ней враждебность, а система образования должна быть направлена на формирование у детей образа будущего, а не на построение рейтингов и повышение успеваемости.

