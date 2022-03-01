Минобрнауки Польши прекращает сотрудничество с российскими организациями

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В Минобрнауки Польши приняли решение прекратить сотрудничество с Россией в области науки и техники. Об этом заявил замглавы ведомства Влодимеж Бернацкий.

"Минобрнауки прекращает сотрудничество с Россией в рамках соглашения <...> о сотрудничестве в области науки и техники, заключенного 25 августа 1993 года", – цитирует его ТАСС.

Бернацкий также отметил, что будет приостановлено сотрудничество его ведомства с российскими образовательными и научными учреждениями, в том числе Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне и Международным центром научно-технической информации в Москве.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После начала российской операции США, страны Европейского союза и другие государства ввели против РФ санкции. Некоторые международные организации между тем прекратили сотрудничество с Россией или приостановили ее членство. Так, приостановить членство РФ решили в Совете Европе и его Парламентской ассамблее.

