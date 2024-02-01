В Дагестане опровергли новость о распоряжении включать песню "Я русский" в школах

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Информация о том, что день в школах Северного Кавказа будет начинаться с песни SHAMAN "Я русский", не соответствует действительности. Об этом сообщает центр управления регионом (ЦУР) со ссылкой на Минобрнауки республики.

Ранее в Сети распространились данные о том, что с 23 февраля школьники шести регионов, включая Дагестан, будут начинать учебный день с прослушивания песни "Я русский".

"Министерство образования и науки Республики Дагестан опровергает информацию о включении песни "Я русский" в школьную программу республик СКФО", – приводит заявление РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что песня "Я русский" не является частью учебной и воспитательной программ.

До этого россияне назвали SHAMAN главным патриотическим исполнителем в стране. 28% из 1 708 опрошенных россиян назвали певца патриотом РФ.