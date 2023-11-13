13 ноября, 14:37Шоу-бизнес
SHAMAN назвал Аллу Пугачеву своей поклонницей
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) назвал эстрадную певицу Аллу Пугачеву своей поклонницей. Таким мнением он поделился после того, как артистка упомянула его на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).
"Я очень рад, что в ряды моих поклонниц прибыло пополнение. Добро пожаловать!" – заявил SHAMAN в комментарии "Газеты.ру".
2 ноября Пугачева прибыла в Россию через границу в Псковской области. На следующий день ее заметили в столице на Ленинградском вокзале. Отмечалось, что певица записала три песни в студии "Салам" в Твери.
Уже 5 ноября в СМИ писали, что Пугачева уехала из России в Латвию.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о прибытии в страну народной артистки России, заявил, что фраза "родственники иноагентов" не является и не должна становиться нарицательной. Он подчеркнул, что они должны иметь возможность свободно въезжать и выезжать из страны.
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