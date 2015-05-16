Форма поиска по сайту

16 мая 2015, 19:32

Происшествия

На улице Удальцова обвалились строительные леса

Строительные леса обвалились на улице Удальцова, три человека пострадали, сообщает телеканал "Москва 24".

В настоящее время спасатели разбирают завалы, под обломками строительных конструкций могут быть пострадавшие. Кинологи уже покинули место происшествия, но сотрудники МЧС еще продолжают работы.

Строительные леса вокруг фасада здания на улице Удальцова обвалились днем. Находившиеся там строители рухнули с высоты 8 этажа. Обнаружить удалось семерых рабочих, троих отправили в больницу.

несчастные случаи порывы ветра строительные леса чп

