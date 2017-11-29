Около 25% сделок с ДДУ в столице приходится на переуступку прав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Около четверти всех сделок на первичном рынке жилья столицы представляют собой договоры уступки прав требований по ДДУ. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Порядка 25 процентов сделок на первичном рынке жилой недвижимости в Москве являются сделками по договорам уступки прав требований по договорам долевого участия (ДДУ)", − цитирует Агентство "Москва" зампредседателя комитета Александра Гончарова. По его словам, судя по статистике сделок, которые проходят через Росреестр, за девять месяцев 2017 года число сделок по ДДУ в столице превысило 48,8 тысячи. "И четвертая часть этих сделок − это сделки по уступке прав по ранее заключенным ДДУ", − отметил Гончаров.

Как пояснил зампредседателя Москомстройинвеста, зачастую сделки по уступке прав заключаются не только по семейным обстоятельствам, но и в инвестиционных целях. В частности, подчеркнул Гончаров, это позволяет "выйти из проекта до ввода дома в эксплуатацию и избежать уплаты налога на собственность".

Гончаров также добавил, что общее число сделок на первичном рынке жилья в столице за последние пять лет "неуклонно растет", что свидетельствует о стремлении горожан улучшить свои жилищные условия. По данным Москомстройинвеста, около трети сделок − это сделки с ипотекой.