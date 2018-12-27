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12:51

Жилой дом с подземным паркингом в Марьине готов к эксплуатации

недвижимость строительство

12:51

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Проектное решение. Фото: stroi.mos.ru

Застройщик жилого дома с подземным паркингом, расположенном в Марьине, получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает Агентство "Москва".
В Москомстройинвесте рассказали, что в рамках строительства микрорайона "Домашний" завершено строительство дома на 979 квартир. Его общая площадь – 56,2 тысячи квадратных метров, при этом жилая площадь – 43,3 тысячи квадратных метров.

Для удобства хранения сезонных вещей жителей корпуса предусмотрена 121 кладовая. Объекты коммерческой инфраструктуры откроют в нежилых помещениях на первом этаже.

Микрорайон "Домашний" – проект комплексного освоения территорий. Общая площадь застройки составляет 27 гектаров. Проект предусматривает создание собственной инфраструктуры: школы, двух детских садов, парковки на 2 тысячи 250 машино-мест, детских и спортивных площадок, парковые зоны.

На днях многоквартирный жилой дом в Реутове получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации.

В 2019 году в Москве планируется провести капитальный ремонт в двух тысячах домов в будущем году. Ремонт будут делать в рамках региональной программы. Планируется отремонтировать в домах все системы жизнеобеспечения, которые нуждаются в обновлении.

недвижимость строительство

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