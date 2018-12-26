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05:18

Жилой дом на тысячу квартир в Реутове получил заключение о соответствии

город строительство

05:18

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Многоквартирный жилой дом в Реутове получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в Главгосстройнадзоре, необходимый документ получен после итоговой проверки и устранения замечаний.

Застройщиком 10-секционного дома переменной этажности (17-23-25), входящего в состав жилого комплекса "Новокосино-2", является ООО "ЭкспертСтрой".

Площадь новостройки составляет 80 тысяч 795 квадратных метров. Дом рассчитан на 1 тысячу 118 квартир, жилая площадь которых составляет 52 тысячи 254 квадратных метра.

После получения документации о соответствии жилой дом готовят ко вводу в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в 2019 году столичные власти собираются снести порядка 70 домов, которые были расселены в рамках программы реновации. Адреса, по которым расположены ветхие здания, пока не называются.

В конце ноября в программу реновации вошли еще 13 новых стартовых площадок.

город строительство

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