Жилой дом на тысячу квартир в Реутове получил заключение о соответствии

Многоквартирный жилой дом в Реутове получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, передает Агентство "Москва".
Как сообщили в Главгосстройнадзоре, необходимый документ получен после итоговой проверки и устранения замечаний.
Застройщиком 10-секционного дома переменной этажности (17-23-25), входящего в состав жилого комплекса "Новокосино-2", является ООО "ЭкспертСтрой".
Площадь новостройки составляет 80 тысяч 795 квадратных метров. Дом рассчитан на 1 тысячу 118 квартир, жилая площадь которых составляет 52 тысячи 254 квадратных метра.
После получения документации о соответствии жилой дом готовят ко вводу в эксплуатацию.
Ранее сообщалось, что в 2019 году столичные власти собираются снести порядка 70 домов, которые были расселены в рамках программы реновации. Адреса, по которым расположены ветхие здания, пока не называются.
В конце ноября в программу реновации вошли еще 13 новых стартовых площадок.
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