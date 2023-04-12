Москвичам назвали необходимый для накопления средств на новостройку срок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Семье необходимо будет 6,5 года для того, чтобы накопить на квартиру в новостройке в Москве. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на экспертов компании "Метриум".

Специалисты проанализировали чистый годовой доход среднестатистической столичной семьи и заявили, что в прошлом году коэффициент доступности новых домов составил многолетний минимум. В первом квартале показатель увеличился на три месяца и достиг 8 лет. В результате второго квартала года он составил 7,5 года.

По мнению аналитиков, это произошло из-за роста среднего дохода, который увеличился на 13,5%. Также такая динамика может быть связана с сокращением средней стоимости жилья, указали эксперты.

По словам собеседника издания, в ближайшее время коэффициент вновь вернется к уровню 2021 года. Он уверен, что показатель снизился из-за дисбаланса спроса и предложения.

Ранее сообщалось, что Банк России ограничит рискованные программы со ставками, которые существенно ниже рыночного уровня. Там рассказали, что в последнее время стало популярно брать ипотеку от застройщика с экстремально низкими нерыночными ставками, которые достигают 0,1%.

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