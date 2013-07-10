Форма поиска по сайту

10 июля 2013, 09:37

Транспорт

В Новой Москве вводятся новые остановки на автобусных маршрутах

С 10 июля в Новой Москве вводятся дополнительные остановки на нескольких автобусных маршрутах. Изменения коснутся маршрутов №№33, 60 и 420.

На маршруте №33 вводится остановка "Поворот на Яковлево" между существующими остановками "35 км" и "Детская спортшкола", а также "Черепово" - между остановками "Детская спортшкола" и "Яковлево", сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Маршрут №60 обзаводится остановкой "42 км", расположенной на Физической улице между остановками "Поворот на кладбище" и "По требованию".

На маршруте №420 вводится остановка "Поворот на Зименки", расположенная между "Площадью имени Гагарина" и "Верхним Валуево".

