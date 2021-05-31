Москвичи смогут увидеть солнечное затмение 10 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Жители Москвы смогут увидеть солнечное затмение 10 июня при условии безоблачной погоды, сообщает пресс-служба Московского планетария.
В столице будет наблюдаться только частная фаза затмения с максимумом в 14:26. В этот момент Луна покроет 0,26 диаметра Солнца. Полностью она уйдет с диска Солнца в 15:28.
В планетарии напомнили, что наблюдения необходимо проводить с четким соблюдением правил безопасности. Запрещено смотреть на Солнце без использования специальных солнечных светофильтров.
При наблюдениях в телескоп светофильтр надо устанавливать на объектив телескопа. Самый безопасный способ наблюдения – проецирование изображения Солнца на белый экран за окуляром телескопа. При этом телескоп нужно наводить на Солнце, не глядя в окуляр.
Ближайшее полное лунное затмение в Москве можно будет наблюдать 7 сентября 2025 года. Астроном также напомнил, что в 2023 году произойдет частичное лунное затмение, при котором тень едва заденет Луну.
В этом году полное лунное затмение было 26 мая, но наблюдать его могли только жители Дальнего Востока.
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