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08:32

Земляне не смогут изменить траекторию опасного астероида

наука

08:32

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Фото: depositphotos/digitalstorm

Возможный ущерб от столкновения астероида Апофис с Землей рассчитал заведующий лабораторией математического моделирования геофизических процессов Института динамики геосфер РАН Валерий Шувалов, передает ТАСС.

Он отметил, что если такое тело упадет на Москву в пределах Садового кольца, то в городе будет уничтожено все. По словам доктора физико-математических наук, серьезные разрушения при таком сценарии будут и на территории Подмосковья. А ионосферное излучение, вероятно, охватит всю Европу.

Шувалов уверен, что сейчас у человечества нет средств изменить траекторию астероида, если риск столкновения все же возникнет. "Ракеты, которые есть, если смогут попасть в астероид вблизи Земли, практически не повлияют на его траекторию", – подчеркнул специалист.

Обнаружить астероид удалось в 2004 году. Небесное тело получило имя древнеегипетского змея-разрушителя, который пытается уничтожить Солнце в течение его ночного перехода. Апофис движется со скоростью более 30 километров в секунду. Иногда он подходит на относительно небольшое расстояние к Земле, а затем вновь отдаляется. Очередное сближение ожидается в 2029 году.

Подобные астероиды падают на Землю раз в 10–100 тысяч лет. По оценкам исследователей из Санкт-Петербургского государственного университета, Апофис может столкнуться с планетой в 2068 году. Этот прогноз включен в доклад для XLIII Королевских чтений.

наука

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