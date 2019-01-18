Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом

В 2068 году на Землю может упасть астероид Апофис. Об этом сообщили ученые кафедры небесной механики Петербургского госуниверситета в докладе, подготовленном для московских Королевских чтений по космонавтике, которые пройдут в конце января.
Астероид уникален тем, что 13 апреля 2029 года он установит тесное сближение с Землей на расстоянии 38 тысяч километров (Луна удалена от Земли на 384 тысячи километров). Это сближение вызовет значительное рассеяние возможных траекторий, в том числе траектории, содержащие сближение в 2051 году. "Соответствующие резонансные возвраты содержат множество (порядка сотни) возможных на сегодня соударений Апофиса с Землей, наиболее опасное – в 2068 году", – говорится в докладе, с которым ознакомились РИА Новости.
Ранее о возможности столкновения Земли с Апофисом в 2068 году предупреждали ученые NASA.
Астероид Апофис был обнаружен в 2004 году и назван в честь древнеегипетского бога зла и разрушения. 9 января 2013 года он приблизился к Земле на расстояние в почти 15 миллионов километров. Изначально ученые предсказывали, что астероид столкнется с Землей в 2029 году, но затем изменили свой прогноз и решили, что 13 апреля 2029 года Апофис пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли.
4 декабря 2018 года 37-метровый астероид 2018 WD2 максимально приблизился к Земле.
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